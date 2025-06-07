В Северной Корее внезапно пропал интернет, и никто не знает, почему

В Северной Корее внезапно пропал интернет, и никто не знает, почемуВ Северной Корее 7 июня произошёл масштабный сбой в работе интернета, в результате которого оказались недоступны правительственные сайты, включая сайт МИД, национальную авиакомпанию Air Koryo, официальные новостные ресурсы и другие онлайн-сервисы.