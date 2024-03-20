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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Детские соревнования по лыжам и сноуборду на Роза Хутор

Детские соревнования по лыжам и сноуборду на Роза Хутор 🗓 23 марта, 11:00-14:00 📍 Трасса Ювента 📍 Вход свободный 🗻 Интересный Сочи.

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