Детские соревнования по лыжам и сноуборду на Роза Хутор 🗓 23 марта, 11:00-14:00 📍 Трасса Ювента 📍 Вход свободный 🗻 Интересный Сочи.
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Детские соревнования по лыжам и сноуборду на Роза Хутор 🗓 23 марта, 11:00-14:00 📍 Трасса Ювента 📍 Вход свободный 🗻 Интересный Сочи.