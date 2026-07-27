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Газета.ру

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Хидео Кодзима появился в японском сериале "Живой" в неузнаваемом образе

Хидео Кодзима появился в японском сериале "Живой" в неузнаваемом образе

Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима получил камео в новом сезоне сериала "Живой". Создатель серий Metal Gear Solid и Death Stranding появился в проекте в образе высокопоставленного сотрудника полиции, однако зрители узнали его не сразу, сообщает DTF.

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