Хидео Кодзима появился в японском сериале "Живой" в неузнаваемом образе

Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима получил камео в новом сезоне сериала "Живой". Создатель серий Metal Gear Solid и Death Stranding появился в проекте в образе высокопоставленного сотрудника полиции, однако зрители узнали его не сразу, сообщает DTF.