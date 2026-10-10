🌾 Крымский микробный препарат показал отличный результат на пшенице в Китае Директор НИИ сельского хозяйства Крыма, президент Крымской академии наук, член-корреспондент РАН Владимир Паштецкий рассказал «Крым 24», что три года назад учёные отвезли в Китай семена, растения и микробный препарат, а также создали инновационный центр современной сельскохозяйственной науки.
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