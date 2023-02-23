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АЮ
Александр Юткин
Ошибкой и недальновидностью было подписание этого разводилова. Пиндосы работают системно. Наши пока, пронесло и ладно!
Байден назвал реш...
НК
Надежда Каблукова
Ну да. Мы верили, что и повышения пенсионного возраста не будет, тем более, что войны не будет... опять верим. Да.
Эксперт объяснил ...
Н
Надежда
"Расследование не окончено..." и неизвестно окончится ли вообще!((😡
Экс-разведчик Рит...
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Танки под Угледаром
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