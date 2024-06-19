Швейцария предложила Саудовскую Аравию для второго саммита по Украине Елена ГалицкаяШвейцария готовится к организации второго мирного саммита по урегулированию украинского конфликта, который, по заявлению Министерства иностранных дел, не пройдет ни в Европе, ни на Западе.