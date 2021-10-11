Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Васильевич
    Ответа на вопрос, почему такие высокие зарплаты у наших одаренных менеджеров по сравнению с простыми работниками в с...Какой прок для гр...
  • Юрий Стенякин
    Живу в 30 км от Москвы и у меня есть два газовых баллона- на одном я написал СИЛА СИБИРИ на втором Северный поток, пр...Какой прок для гр...
  • Александр Борисов
    Текст повторяется два раза. Это не первый раз Стоит быть внимательнееКП сменила утверж...

Известные режиссёры сняли фильмы на флагманские смартфоны Galaxy

Известные режиссёры сняли фильмы на флагманские смартфоны Galaxy

Сегодня компания Samsung Electronics заявила о партнёрстве с известными создателями фильмов. В рамках соглашения предусмотрена съёмка кино на смартфоны Samsung Galaxy — производитель намерен развернуть масштабную кампанию по продвижению своих устройств.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх