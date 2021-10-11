Известные режиссёры сняли фильмы на флагманские смартфоны Galaxy

Сегодня компания Samsung Electronics заявила о партнёрстве с известными создателями фильмов. В рамках соглашения предусмотрена съёмка кино на смартфоны Samsung Galaxy — производитель намерен развернуть масштабную кампанию по продвижению своих устройств.
Популярные статьи
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии