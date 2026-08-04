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Овчинский сообщил об открытии ТЦ в Хорошево-Мневниках у метро «Терехово»

Овчинский сообщил об открытии ТЦ в Хорошево-Мневниках у метро «Терехово»

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский сообщил, что на северо-западе Москвы, в районе Хорошево-Мневники, у метро «Терехово» построили ТЦ «Галерея Острова» с террасой на крыше .

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