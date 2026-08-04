Овчинский сообщил об открытии ТЦ в Хорошево-Мневниках у метро «Терехово»

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский сообщил, что на северо-западе Москвы, в районе Хорошево-Мневники, у метро «Терехово» построили ТЦ «Галерея Острова» с террасой на крыше .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии