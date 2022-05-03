Откуда пошла традиция коленопреклонения, и Как правильно опускаться на колени, чтобы не попасть впросак

Вообще-то опускаться на колени, выражая таким образом свое уважение, почтение, принято даже у приматов: самцы шимпанзе используют этот прием, чтобы выглядеть «ниже», показать вожаку свою подчиненность и в итоге остаться в живых: что поделаешь, законы конкуренции в природе никто не отменял.