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Откуда пошла традиция коленопреклонения, и Как правильно опускаться на колени, чтобы не попасть впросак

Откуда пошла традиция коленопреклонения, и Как правильно опускаться на колени, чтобы не попасть впросак

Вообще-то опускаться на колени, выражая таким образом свое уважение, почтение, принято даже у приматов: самцы шимпанзе используют этот прием, чтобы выглядеть «ниже», показать вожаку свою подчиненность и в итоге остаться в живых: что поделаешь, законы конкуренции в природе никто не отменял.

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