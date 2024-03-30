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Петербургский дневник

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У станций метро «Чкаловская», «Спортивная» и «Зенит» летом появятся крытые велопарковки

У станций метро «Чкаловская», «Спортивная» и «Зенит» летом появятся крытые велопарковки

Протяженность веломаршрутов в Петроградском районе составляет 23,6 километра Уже этим летом любители велосипедных прогулок смогут оставлять свой транспорт на крытых велопарковках возле метро «Чкаловская», «Спортивная» и «Зенит», рассказал глава Петроградского района Владимир Омельницкий.

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