У станций метро «Чкаловская», «Спортивная» и «Зенит» летом появятся крытые велопарковки

Протяженность веломаршрутов в Петроградском районе составляет 23,6 километра Уже этим летом любители велосипедных прогулок смогут оставлять свой транспорт на крытых велопарковках возле метро «Чкаловская», «Спортивная» и «Зенит», рассказал глава Петроградского района Владимир Омельницкий.
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