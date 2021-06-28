СССР-Россия

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Егор Бероев - свободолюбивый лемминг с желтой звездой на лацкане

Нет, с ним все терпимо - с Егором. И не еврей он, и не изгой, и даже ковидом не заболел. Пока. Но переживает.

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Дмитрий
Где афтырь увидел военное время и карантин. Ничего не вводили и не объявляли. Я так понимаю, чтобы не тратиться. Государство устранилось от проблемы. С подачей Бероев переборщил, а по сути- всё правильно!
Владимир Eвтушенко
Не интересны мне дебилы, типа тебя.
Дмитрий
И это мне говорит тупой рагуль с одной прямой извилиной?
LDMila
Не ожидала от Бероеаа кто то оплатил сие выступление ,наверное ,щедро,позор!!!!!

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