Егор Бероев - свободолюбивый лемминг с желтой звездой на лацкане

СССР-РоссияСпортЕгор Бероев - свободолюбивый лемминг с желтой звездой на лацканеНет, с ним все терпимо - с Егором. И не еврей он, и не изгой, и даже ковидом не заболел. Пока. Но переживает.Вернуться к статье4НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрийГде афтырь увидел военное время и карантин. Ничего не вводили и не объявляли. Я так понимаю, чтобы не тратиться. Государство устранилось от проблемы. С подачей Бероев переборщил, а по сути- всё правильно!Владимир EвтушенкоНе интересны мне дебилы, типа тебя.ДмитрийИ это мне говорит тупой рагуль с одной прямой извилиной?LDMilaНе ожидала от Бероеаа кто то оплатил сие выступление ,наверное ,щедро,позор!!!!!Комментировать
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