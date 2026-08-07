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Заряжаемся позитивом: лучшие приколы недели

Заряжаемся позитивом: лучшие приколы недели

Устали от серых будней и бесконечных дел? Самое время устроить себе небольшой сеанс смехотерапии. Никаких лекарств и врачей — только проверенный рецепт в виде подборки самых забавных картинок и мемов со всего интернета.

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