Диетологи Элизабет Шоу и Сильвия Клингер призвали есть несколько фруктов и овощей с кожурой. Своими рекомендациями они поделились на сайте предпринимательницы и специалистки по домоводству Марты Стюарт.
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Свежие комментарии
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В деревне-то да, можно кушать яблоки с дерева неочищенные, а в городе где яблоки из супермаркета в лучшем случае покрыты воском , а в худшем половиной элементов таблицы Менделеева, тоже лучше есть с кожурой?