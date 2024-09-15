В Грузии протестуют против слов Иванишвили об извинениях перед Осетией

В столице и ряде регионов Грузии прошли акции протеста, вызванные реакцией на слова председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили об извинениях перед жителями Южной Осетии, 15 сентября передает телекомпания «Мтавари архи».
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