Депутат Рады: Киев подготавливает правительство «национального единства»

РИАМО - 14 янв. Киевские власти собираются создать правительство «национального единства», чтобы подготовиться к приближающемуся экономическому и социальному кризису, заявил подозреваемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, пишет РИА Новости.
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