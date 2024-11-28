28 ноября начался 40-дневный Рождественский пост

Рождественский пост начался 28 ноября и продлится 40 дней. Дата начала является постоянной. Пост православные верующие будут держать до 6 января, а на следующий день, 7 января, смогут снова употреблять в пищу все продукты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии