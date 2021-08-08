В мексиканском Гуанахуато неизвестные застрелили восемь участников вечеринки

МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Очередное массовое убийство произошло в мексиканском штате Гуанахуато, где неизвестные в ночь на воскресенье застрелили восемь человек, накануне в том же муниципалитете были убиты четыре человека, сообщили местные СМИ.