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В мексиканском Гуанахуато неизвестные застрелили восемь участников вечеринки

В мексиканском Гуанахуато неизвестные застрелили восемь участников вечеринки

МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Очередное массовое убийство произошло в мексиканском штате Гуанахуато, где неизвестные в ночь на воскресенье застрелили восемь человек, накануне в том же муниципалитете были убиты четыре человека, сообщили местные СМИ.

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