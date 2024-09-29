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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Член совета директора «Локо» Филатов: «Мы полностью сожрали «Спартак». Преимущество было тотальным»

«Локомотив» вчера обыграл «Спартак» со счетом 3:1 в рамках Мир РПЛ. – У команды есть игра, появилась основательная игра! Чувствуется, что ребята поймали кураж и виден свой почерк.

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