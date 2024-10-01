«Никому из парней жена весь вечер по телефону не наяривала, только ты из меня подкаблучника делаешь!» – злится на Лизу муж— Дочке через пару недель годик будет, появилась она у нас довольно неожиданно, мы с мужем планировали детей позже, – рассказывает двадцативосьмилетняя Лиза.