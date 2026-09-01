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FESCO поздравила юных жителей Владивостока с началом учебного года

FESCO поздравила юных жителей Владивостока с началом учебного года

Транспортная группа FESCO («Группа», «FESCO», входит в контур управления госкорпорации «Росатом») поздравила юных владивостокцев с Днем знаний.

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