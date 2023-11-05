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Сергей Михеев: Ничего от традиций демократии, уходящих в античность, не осталось

Сергей Михеев: Ничего от традиций демократии, уходящих в античность, не осталось

Сергей Александрович, в мире что-то не так с демократией. Сергей Михеев: Чувствую, что у меня что-то с утра побаливает.

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Комментарии
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Grigoriy Zh
Друзья, при чем здесь демократия, если мошенники дерьмократию называют демократией. Не надо путать демократию как просто справедливость, демократию внутрипартийную с демократией как политическую форму государственного строя. Арон Руссо документальным фильмом &quot;Америка, от свободы к фашизму&quot;, показал, что в США -- фашистская диктатура. А они кичатся своей демократией. Все несчастья в том, что проект &quot;дома&quot; демократия разработан, а механизма защиты демократического строя от девальвации нет. Когда мы найдем механизм защиты демократии, тогда на земле и установится мир. А этого никто не понимает. Как говорил Наполеон: Меня удивляет , как люди не понимают очевидных вещей
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1 д.
Лора Лора
Яблоко от яблони не далеко падает..Это про Гниду явлинского и его соратников...
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23 час.
Ольга Булышева
Может человеку не дано понять демократию и принять ее?!
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2 час.

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