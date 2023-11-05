Сергей Михеев: Ничего от традиций демократии, уходящих в античность, не осталось

Grigoriy Zh

Друзья, при чем здесь демократия, если мошенники дерьмократию называют демократией. Не надо путать демократию как просто справедливость, демократию внутрипартийную с демократией как политическую форму государственного строя. Арон Руссо документальным фильмом "Америка, от свободы к фашизму", показал, что в США -- фашистская диктатура. А они кичатся своей демократией. Все несчастья в том, что проект "дома" демократия разработан, а механизма защиты демократического строя от девальвации нет. Когда мы найдем механизм защиты демократии, тогда на земле и установится мир. А этого никто не понимает. Как говорил Наполеон: Меня удивляет , как люди не понимают очевидных вещей