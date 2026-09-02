Минэк: текущее охлаждение экономики — естественный этап

Минэкономразвития повысил свой прогноз по росту ВВП в 2026 году до 0,6% (в мае рост ожидался на уровне 0,4%), заявил глава министерства Максим Решетников в интервью «Вестям».
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