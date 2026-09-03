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Тульские новости

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Орловская администрация расторгнет контракт с подрядчиком ООО «УПМК №22»

Орловская администрация расторгнет контракт с подрядчиком ООО «УПМК №22»

Работы в парке памяти Судбищенской битвы в Орловской области были приостановлены из-за финансовых трудностей подрядчика, несмотря на контрактные обязательства завершить объект в текущем году.

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