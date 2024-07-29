ISW: Россия на параде ВМФ попыталась показать альтернативу НАТО

В день Военно-морского флота Россия решила продемонстрировать «альтернативу НАТО» через участие в параде в Санкт-Петербурге кораблей Китая, Индии и Алжира, утверждают аналитики Института изучения войны (ISW).
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