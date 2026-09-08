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Врач Уланкина призвала осенью соблюдать сбалансированный рацион

Врач Уланкина призвала осенью соблюдать сбалансированный рацион

Врач Ольга Уланкина посоветовала в осенне-зимний период придерживаться сбалансированного питания. Для поддержки иммунитета необходимы белок, полезные жиры, овощи, фрукты и зелень, сообщает RT .

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