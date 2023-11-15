В рамках инициативы "Пояс и путь" будет запущен рамочный механизм сотрудничества для реагирования на стихийные бедствия -- чиновник

Пекин, 14 ноября /Синьхуа/ -- Ожидается, что страны-участницы инициативы "Пояс и путь" объявят о создании рамочного механизма международного сотрудничества для снижения рисков стихийных бедствий и управления чрезвычайными ситуациями на форуме, который пройдет на этой неделе в Пекине.