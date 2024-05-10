PC-версия God of War: Ragnarok может выйти в мае 2024 года

Новая игра от Sony может быть представлена уже в мае этого года. Инсайдер, известный своими точными прогнозами, сообщил, что компания Santa Monica Studio работает над PC-версией (PC находится в реестре иностранных агентов) популярного приключенческого экшена "Год Войны: Рагнарок".