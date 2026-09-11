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Регионы России

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Европа не сможет полностью профинансировать нужды Украины на 2026 год

Европа не сможет полностью профинансировать нужды Украины на 2026 год

Европейские чиновники признают, что в ближайшие годы могут не найти достаточных средств для финансирования всех потребностей Украины до 2026 года.

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