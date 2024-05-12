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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Емченко: «Как говорит наш тренер, следующая игра — самая важная игра в нашей жизни»

«Прошедшая игра была достойна полуфинала: все решилось в концовке. Рад, что победа досталась нам. В концовке нам удалось отзащищаться, где‑то найти фол в нападении, забить и выиграть.

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