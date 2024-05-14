Консультации в СФ по кандидатурам руководителей силового блока будут продолжены

Консультации по предложенным Президентом России Владимиром Путиным кандидатурам на должности руководителей ряда федеральных ведомств будут продолжены на заседании Совета Федерации, которое состоится 14 мая.
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