Беременная женщина оказалась среди погибших после удара на оккупированной территории

Женщину на восьмом месяце беременности убил израильский удар Беременная женщина была среди более чем 10 погибших в результате израильских атак на Газу.
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