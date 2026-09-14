Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Беременная женщина оказалась среди погибших после удара на оккупированной территории

Беременная женщина оказалась среди погибших после удара на оккупированной территории

Женщину на восьмом месяце беременности убил израильский удар Беременная женщина была среди более чем 10 погибших в результате израильских атак на Газу.

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