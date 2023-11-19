Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Пустое. Она в прошлом.Фаворит Пугачёвой...
  • Игорь Рябин
    Аааа как наказали? Афтор проясни, будь уж любезен! Или врешь в заголовке? Впрочем, не в первый раз....Вертолётчика Кузь...
  • Олег Тимофеев
    Баба с возу?Армения отказалас...

Жизнь по шариату: Чиновники помогают мигрантам поскорее заселить Россию

Жизнь по шариату: Чиновники помогают мигрантам поскорее заселить Россию

За последними событиями с ростом этнического криминала в России, с увеличением численности приезжих и с попытками навести в этом порядок все как-то позабыли, что в нашей стране вообще-то есть особая структура, которая вот уже шесть лет отвечает за адаптацию гастарбайтеров – Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх