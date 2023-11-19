Жизнь по шариату: Чиновники помогают мигрантам поскорее заселить Россию

За последними событиями с ростом этнического криминала в России, с увеличением численности приезжих и с попытками навести в этом порядок все как-то позабыли, что в нашей стране вообще-то есть особая структура, которая вот уже шесть лет отвечает за адаптацию гастарбайтеров – Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).