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Новости Липецка

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За 579 тысяч рублей помирился с обманутым вкладчиком кредитный кооператив в Липецкой области

За 579 тысяч рублей помирился с обманутым вкладчиком кредитный кооператив в Липецкой области

Стороны снизили размер долга на проценты, сумма к выплате составила 579,4 тысячи рублей.В Чаплыгинском райсуде Липецкой области кредитор и должник решили помириться за 579 тысяч рублей, не доводя дело до самого разбирательства.

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