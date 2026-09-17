Британцы работают над беспроводной зарядкой беспилотника на высоте 20 км, чтобы тот летал месяцами без посадки

Планируется обеспечить передачу 300 Вт мощности Prismatic — дочерняя компания BAE Systems — получила контракт стоимостью 15,7 млн фунтов на интеграцию беспроводной передачи энергии в высотный беспилотник PHASA-35.
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