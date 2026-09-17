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Британцы работают над беспроводной зарядкой беспилотника на высоте 20 км, чтобы тот летал месяцами без посадки

Британцы работают над беспроводной зарядкой беспилотника на высоте 20 км, чтобы тот летал месяцами без посадки

Планируется обеспечить передачу 300 Вт мощности Prismatic — дочерняя компания BAE Systems — получила контракт стоимостью 15,7 млн фунтов на интеграцию беспроводной передачи энергии в высотный беспилотник PHASA-35.

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