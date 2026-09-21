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Льготная ипотека чаще всего встречается в сельском хозяйстве и закупках

Льготная ипотека чаще всего встречается в сельском хозяйстве и закупках

Почти половина (42%) опрошенных считают помощь с жильем прямой обязанностью работодателей. При этом каждый восьмой (13%) уверен, что такая поддержка необходима лишь в государственных организациях, а по мнению каждого десятого – только в крупных корпорациях.

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