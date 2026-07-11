Синоптик Шувалов: в Москве может выпасть 30—35 мм осадков

Дождь начнётся в столичном регионе после обеда субботы, и продлится с небольшими перерывами до понедельника включительно, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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