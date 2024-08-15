В США обвинили власти в использовании украинцев для испытания американского оружия

США используют украинцев для испытания собственного оружия. Об этом заявил отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис в социальной сети Х, комментируя слова сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время его визита на Украину.