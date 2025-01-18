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«Волна увольнений идет колоссальная». Госслужба, банки, страхование: где еще будут массово сокращать работников в 2025 году

«Волна увольнений идет колоссальная». Госслужба, банки, страхование: где еще будут массово сокращать работников в 2025 году

Грядущие сокращения сотен сотрудников «Газпрома» могут значительно повлиять на рынок труда в России, таким мнением с NEWS.

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Комментарии
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Александр Пелимский
Весь этот офисный планктон НИКОГДА не пойдёт работать в реальное производство, они лучше видеть дома будут и случайными заработками пробавляться......
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23 час.
ОС
Олег Сорин
Но Миллер то останется и зарплата у него вырастет пропорционально сокращению офисного планктона 😁
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23 час.
Андрей Баканин
эффективные и креативные манагеры никого не смогут заменить, пока не перестанут понты колотить и не возьмут в руки, грубо говоря, лопату. А это они ох не любят да и не умеют ничерта.
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20 час.

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