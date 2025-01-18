«Волна увольнений идет колоссальная». Госслужба, банки, страхование: где еще будут массово сокращать работников в 2025 году

Александр Пелимский Весь этот офисный планктон НИКОГДА не пойдёт работать в реальное производство, они лучше видеть дома будут и случайными заработками пробавляться......

ОС Олег Сорин Но Миллер то останется и зарплата у него вырастет пропорционально сокращению офисного планктона 😁