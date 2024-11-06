Андрей Воробьев анонсировал открытие новой разворотной эстакады на Каширском шоссе

Работы разделены на четыре этапа, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Первые два этапа планируют завершить этой зимой: в декабре откроется разворотная эстакада между Каширским шоссе и трассой А-105, а сразу после Нового года — новая развязка на пересечении с Володарским шоссе.