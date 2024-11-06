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Андрей Воробьев анонсировал открытие новой разворотной эстакады на Каширском шоссе

Андрей Воробьев анонсировал открытие новой разворотной эстакады на Каширском шоссе

Работы разделены на четыре этапа, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Первые два этапа планируют завершить этой зимой: в декабре откроется разворотная эстакада между Каширским шоссе и трассой А-105, а сразу после Нового года — новая развязка на пересечении с Володарским шоссе.

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