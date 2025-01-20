Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В первую тройку также вошли глава строительной компании, архитектор и депутат-бизнесмен Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2024 года.