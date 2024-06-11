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Адвокат арестованного Попова готовит документы для отправки генерала на СВО

Адвокат арестованного Попова готовит документы для отправки генерала на СВО

Адвокат арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский сообщил о подготовке документов для возможной отправки бывшего командующего 58-й армией в зону специальной военной операции (СВО).

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, тот самый &quot;редкий случай&quot;, когда  ошибаются все, кроме следствия. Как с рыжим Толиком - ВСЕ знали, что он разворовывает бюджетные деньги, но у следствия к нему претензий не было, дали свалить, а потом &quot;как прозрели, как прозрели!!!&quot;
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15 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
Лучше бы наши суды так с мастурбеками работали, а не с боевыми генералами
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15 час.
Александр Глущенко
Так получается , что генерал виновен , если СВО спасение? Следствие доказало его вину ? Или это просто хотелки адвоката ? Уж не знает ли он чего ? Ерунда какая -то получается..
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12 час.

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