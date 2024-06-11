Адвокат арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский сообщил о подготовке документов для возможной отправки бывшего командующего 58-й армией в зону специальной военной операции (СВО).
Адвокат арестованного Попова готовит документы для отправки генерала на СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, тот самый "редкий случай", когда ошибаются все, кроме следствия. Как с рыжим Толиком - ВСЕ знали, что он разворовывает бюджетные деньги, но у следствия к нему претензий не было, дали свалить, а потом "как прозрели, как прозрели!!!"
Ответить
15 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
Лучше бы наши суды так с мастурбеками работали, а не с боевыми генералами
Ответить
15 час.
Александр Глущенко
Так получается , что генерал виновен , если СВО спасение? Следствие доказало его вину ? Или это просто хотелки адвоката ? Уж не знает ли он чего ? Ерунда какая -то получается..
Ответить
12 час.
Свежие комментарии