Адвокат арестованного Попова готовит документы для отправки генерала на СВО

ЛЛ Леонид Ла Рошель Мля, тот самый "редкий случай", когда ошибаются все, кроме следствия. Как с рыжим Толиком - ВСЕ знали, что он разворовывает бюджетные деньги, но у следствия к нему претензий не было, дали свалить, а потом "как прозрели, как прозрели!!!"

ЮВ Юрий Вершинин Лучше бы наши суды так с мастурбеками работали, а не с боевыми генералами