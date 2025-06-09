В ГД предложили дать добровольцам право лечиться в военных медучреждениях

Об этом рассказал Ярослав Нилов Депутаты Госдумы из различных фракций выступили с инициативой разрешить добровольцам, участвовавшим в спецоперации, пользоваться услугами и ресурсами военно-медицинских учреждений после окончания их контракта.
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