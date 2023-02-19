«Главное в женщине — не природная красота, а внутренний мир. Гармония важнее, чем внешность. Но мне. Сергей Кемпо: «После моего провала Меньшиков дал мне второй шанс» Иван Пономаренко «Главное в женщине — не природная красота, а внутренний мир.