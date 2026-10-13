Soyabean oil bullish Soybean Oil Futures CBOT_DL:ZL1! Devilz_hunt Seasonals: Bullish Cot commercial hedge: Bullish Techincals: Bullish There a 1:2 trade is highly likely as sharedi n the graph.
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