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Soyabean oil bullish

Soyabean oil bullish Soybean Oil Futures CBOT_DL:ZL1! Devilz_hunt Seasonals: Bullish Cot commercial hedge: Bullish Techincals: Bullish There a 1:2 trade is highly likely as sharedi n the graph.

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