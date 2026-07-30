Московские велосипедисты завоевали медали первенства России

В Самаре на первенстве России и межрегиональных соревнованиях в олимпийских видах велосипедного спорта на шоссе спортсмены столичной спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту стали призерами.
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