Чемпион мира Гоголев может возродить спортклуб «РУМО» в Нижнем

Министр имущества Нижегородской области Сергей Баринов сообщил, что по инициативе чемпиона мира по боксу Андрея Гоголева оценивается возможность восстановления бывшего спортклуба «РУМО» в Ленинском районе, а финансирование может осуществляться за счёт бюджета, частных инвесторов или доходов от нового клуба «Город Горький».
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