Традиции, поверья и приметы дня Кондрата да Ипата, ежегодно празднуемого в народе 4 октября Анна РедькоС древних времён на Руси праздник Кондрата да Ипата 4 октября (21 сентября по старому стилю) в народе был обозначен как день земледелия и щедрого плодородия.