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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» лидирует в РПЛ после 2-го тура, «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, ЦСКА – 5-й, «Локомотив» – 12-й, «Динамо» – 13-е

« Зенит » продолжает лидировать в таблице РПЛ по итогам второго тура. Команда Сергея Семака набрала 6 очков после победы над «Оренбургом» во 2-м туре со счетом 3:0.

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