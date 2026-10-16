Радиационно-стойкий POL-05-20S-T выдерживает дозу 50 крад и питает ядра FPGA, микроконтроллеров и ASIC при температурах от −55 до +100 °C Компания Microchip Technology анонсировала POL-05-20S-T — радиационно-стойкий преобразователь точки нагрузки на нитриде галлия для космических процессорных систем.
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