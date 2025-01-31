5 любопытных фактов о дизеле, которые мало кто знает

1. Уголь – топливо для дизеля Изначально дизельный двигатель не рассчитывался для работы на солярке. В качестве топлива Рудольф Дизель планировал использовать каменноугольную пыль и даже растительное масло.
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